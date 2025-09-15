Актер из «Тайн следствия» Дмитрий Лагачев умер в возрасте 56 лет от инфаркта

Российский актер Дмитрий Лагачев, известный многим по сериалу «Тайны следствия», скончался 13 сентября 2025 года. В понедельник же, 15 сентября, стала известна причина утраты талантливого артиста. Ею стал инфаркт, унесший жизнь Лагачева в возрасте 56 лет.
«Накануне с ним общались, расстались вечером. Он прекрасно выглядел, был бодр, энергичен, ни на что не жаловался. А через шесть часов его не стало. Смерть не криминальная. Инфаркт, врачи не успели спасти», — рассказала aif.ru коллега актера Алена Францукова.
Францукова также добавила, что всего себя Лагачев посвящал работе, развивался в профессии. В последние годы он активно преподавал юным актерам, принимал участие в отборе новых талантов для театров, активно помогал своим ученикам продвигаться по карьерной лестнице.
Лагачев был известен, прежде всего, как актер дубляжа. Он подарил русский голос, например, ослику Иа-Иа в «Винни Пухе», льву Аслану из серии фильмов «Хроники Нарнии» и другим известным персонажам. Лагачев занимался озвучкой героев фильмов «Пираты Карибского моря», мультфильма «Тайна Коко» и многих других.
Что же до актерской работы — Дмитрий Лагачев также успел сыграть в значительном количестве российских сериалов и фильмов. В уже упомянутых «Тайнах следствия» он играл эпизодические роли, появляясь в разных амплуа, но никогда не занимал главенствующих позиций. Также Лагачев появлялся в эпизодических ролях в сериале «Морские дьяволы».
Скончавшийся артист был доцентом в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. В нем Лагачев занимался преподавательской деятельностью, вел мастер-классы, всячески помогал юным дарованиям со всей страны реализоваться и раскрыть свой потенциал. За многолетнюю работу на благо культурной жизни Российской Федерации был удостоен звания Заслуженного артиста России. Работал артист, к слову, там же, где и родился — в Санкт-Петербурге. На протяжении своей карьеры Лагачев трудился именно на благо петербургских артистов, театров и режиссеров.