Актер из «Тайн следствия» Дмитрий Лагачев умер в возрасте 56 лет от инфаркта

Скончавшийся артист был доцентом в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. В нем Лагачев занимался преподавательской деятельностью, вел мастер-классы, всячески помогал юным дарованиям со всей страны реализоваться и раскрыть свой потенциал. За многолетнюю работу на благо культурной жизни Российской Федерации был удостоен звания Заслуженного артиста России. Работал артист, к слову, там же, где и родился — в Санкт-Петербурге. На протяжении своей карьеры Лагачев трудился именно на благо петербургских артистов, театров и режиссеров.