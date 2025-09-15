Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров не стал молчать после слов Пугачевой о Дудаеве

Недопустимо, когда «враги народа и предатели» рассуждают о событиях, связанных с самым тяжелым периодом для чеченского народа. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров после высказываний певицы Аллы Пугачевой о Джохаре Дудаеве, первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация). Сообщение появилось в соцсетях руководителя региона.

Кадыров высказался после слов Пугачевой о Дудаеве.

Недопустимо, когда «враги народа и предатели» рассуждают о событиях, связанных с самым тяжелым периодом для чеченского народа. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров после высказываний певицы Аллы Пугачевой о Джохаре Дудаеве, первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация). Сообщение появилось в соцсетях руководителя региона.

«Не хватало еще, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачева, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа. О том, какой был Дудаев и какую пользу он принес, в первую очередь, нужно бы спросить самих чеченцев. Его генеральские амбиции, позерство и наплевательское отношение к настоящим проблемам чеченского народа привели к резкому росту бандитизма и полному финансовому упадку. В стране был кризис, а в республике — и того хуже», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПугачева отказалась признать себя предателем России.

Ранее стало известно, что против российской певицы Аллы Пугачевой подали в суд с целью компенсации морального вреда. С нее требуют 1,5 миллиарда рублей из-за интервью, в котором певица восхваляла Дудаева.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше