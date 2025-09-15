Кадыров не стал молчать после слов Пугачевой о Дудаеве

«Не хватало еще, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачева, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа. О том, какой был Дудаев и какую пользу он принес, в первую очередь, нужно бы спросить самих чеченцев. Его генеральские амбиции, позерство и наплевательское отношение к настоящим проблемам чеченского народа привели к резкому росту бандитизма и полному финансовому упадку. В стране был кризис, а в республике — и того хуже», — написал Кадыров в своем telegram-канале.