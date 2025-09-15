Капштык: выявление ОСАГО с помощью камер спасет водителей от мошенников

Выявление наличия полиса ОСАГО с помощью камер спасет водителей от мошенников. Об этом сообщил юрист Юрий Капштык в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
По его словам, новые комплексы распознавания номеров смогут определять наличие страховки в базе данных. Юрист напомнил, что по закону сумма покрытия при ДТП составляет до 400 тысяч рублей при ущербе автомобилю и до 500 тысяч рублей при травмах и лечении пострадавших.
Капштык отметил, что нововведение позволит оперативно выявлять случаи продажи фиктивных полисов. Если страховка отсутствует в базе, водитель сможет представить подлинный документ в ГАИ, а к страховщику или агенту будут применены меры.
Он добавил, что поддельные полисы нередко обнаруживаются уже после аварии при оформлении страхового случая. Введение автоматической проверки, по его мнению, станет не только дисциплинирующей мерой, но и помощью водителям.
Ранее эксперт Максим Кадаков заявил, что система видеофиксации отсутствия ОСАГО не заработает в ноябре.