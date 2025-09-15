Ричмонд
Пенсионерка из Таганрога перевела мошенникам более четырех миллионов рублей

Дончанка потеряла более четырех миллионов рублей после письма от якобы бывшего работодателя.

Источник: Комсомольская правда

78-летняя жительница Таганрога стала жертвой мошенничества, потеряв свои сбережения на общую сумму 4 миллиона 170 тысяч рублей. О происшествии сообщили в пресс-службе главка полиции Ростовской области.

Как установили правоохранители, все звонки мошенников поступали женщине через мессенджер. Первым позвонил человек, представившийся ее бывшим руководителем. Он сообщил, что с ней свяжется представитель силового ведомства по важному вопросу. Это ввело пенсионерку в заблуждение, и она доверилась последующим звонкам.

— Поступило сообщение, якобы от моего бывшего руководителя, что со мной свяжется следователь по поводу ряда вопросов, — рассказала женщина полиции.

Вскоре с ней связалась так называемая «следователь», которая сообщила, что с банковского счета пенсионерки мошенники пытаются перевести деньги. После разговора на телефон женщины пришел фальшивый документ о проведении следственных действий.

Затем последовал звонок от якобы сотрудника службы безопасности, который убедил женщину следовать указаниям следующего звонящего — лжесотрудника финансовой организации. Тот сообщил, что все ее накопления находятся под угрозой и их необходимо срочно перевести на «безопасные счета», предварительно скачав определенное приложение. Мошенник заверил, что деньги позже будут возвращены.

— Финансовый работник связалась со мной, объяснила мне, что эти деньги нужно защитить методом снятия со счета и перевода на другой счет, — поделилась деталями потерпевшая.

Под дистанционным контролем злоумышленников пенсионерка сняла все свои накопления и перевела их на указанные счета. На ее вопрос о возврате денег мошенники все разъяснили:

— Она сказала, что Центробанк присылает письмо, в котором будет указано, что мои вклады подвергались мошенническим действиям, и поэтому на мои вклады учреждение уже вернет мне деньги.

— К сожалению, их разговоры, их действия были настолько убедительны, что я просто поверила, как они работали, аргументированно, обоснованно, — добавила женщина.

На следующий день мошенники позвонили вновь и сообщили, что на ее имя оформлен кредит на 2 миллиона рублей. Это заявление заставило пенсионерку опомниться.

— Вот тут я поняла все молниеносно, сразу же обратилась в правоохранительные органы. Написала заявление. Спасибо сотрудникам органов. Небольшую сумму денег мне удалось вернуть, — сказала она.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание преступников.

