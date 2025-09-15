Пенсионерка из Таганрога перевела мошенникам более четырех миллионов рублей

Как установили правоохранители, все звонки мошенников поступали женщине через мессенджер. Первым позвонил человек, представившийся ее бывшим руководителем. Он сообщил, что с ней свяжется представитель силового ведомства по важному вопросу. Это ввело пенсионерку в заблуждение, и она доверилась последующим звонкам.