Компания по перевозкам платила зарплату под видом возмещения командировочных

Учредитель фирмы совместно с должностными лицами организации на протяжении нескольких последних лет под видом возмещения командировочных расходов (суточных) организовал выплату заработной платы в конвертах. Серую зарплату таким образом получали 160 водителей. О масштабах выплат говорит сумма причиненного государству ущерба — с данных выплат руководством компании не был уплачен подоходный налог с физических лиц в размере более Br1,4 млн.