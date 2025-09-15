Компания по перевозкам платила зарплату под видом возмещения командировочных

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания по перевозкам платила водителям зарплату под видом возмещения командировочных расходов (суточных) и задолжала более Br1,4 млн подоходного налога, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля.
Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля пресечена незаконная деятельность, связанная с неуплатой налогов и выплатой заработной платы в конвертах. Факты выявлены при проверке компании, занимающейся международными автомобильными перевозками.
Учредитель фирмы совместно с должностными лицами организации на протяжении нескольких последних лет под видом возмещения командировочных расходов (суточных) организовал выплату заработной платы в конвертах. Серую зарплату таким образом получали 160 водителей. О масштабах выплат говорит сумма причиненного государству ущерба — с данных выплат руководством компании не был уплачен подоходный налог с физических лиц в размере более Br1,4 млн.
По фактам уклонения от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов в отношении учредителя компании возбуждено уголовное дело.
Также установлено, что данный гражданин участвовал в финансировании террористической деятельности, перечисляя в 2022—2023 годах криптовалюту в адрес таких организаций. -0-