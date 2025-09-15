Пугачева сама предложила Киркорову заключить брак: «Женись!»

Сегодня, 15 сентября, мы поздравляем с юбилеем знаменитую телеведущую Киру Александровну Прошутинскую — автора огромного количества незабываемых передач, а еще — потрясающих дневников, в которых запечатлены фрагменты времени и жизни кумиров миллионов — Градского, Гурченко, Жванецкого и многих других героев нашего времени. Прошутинская не печатает и не афиширует свои записи, сделанные в день произошедших событий и оттого бесценные по своей правдивости и объективности.
Однако для «МК» она сделала исключение. Мы много раз печатали фрагменты этих дневников, любезно предоставленные Прошутинской для наших читателей. Особый интерес представляли воспоминания о подруге детства Киры Александровны, близость с которой проходит через всю их жизнь, — Алле Пугачевой. «Мы дружили с Аллой с детства. Со школы. Было нас трое рыжих: я, Алла и Слава Фишкис. Я была правильная, такая типичная отличница, а Алла — бунтарь»— улыбается она. Их единство проходит через всю жизнь, Прошутинская много была рядом с Пугачевой в самых разных ситуациях. И, в частности, в своих дневниках она описывает момент, как состоялась помолвка Пугачевой и Киркорова.
Прошутинская услышала про это 8 марта 2016 года, когда по традиции была у Пугачевой в первое воскресенье весны на вечеринке, обозначенной, как «День желтых цветов».
Из дневников Киры Прошутинской:
«Потом говорил Филипп Киркоров. Он был в джинсах и желтой, с блестками, толстовке от “Дольче-Габбана”. Филипп рассказал историю их с Аллой женитьбы. Она смотрела на него спокойно и снисходительно, изредка комментировала: “Он сказал, что я ему нравлюсь. И я ответила: “Нравлюсь — женись!”.
У Прошутинской много записей про подругу детства, не все она готова обнародовать сегодня. Однако уверяет: "Она спасатель просто, без ожидания благодарности, и я много раз ощущала это в своей непростой жизни.
Когда я переживала сложный период, она пригласила меня к себе в замок. Сидела со мной, слушала, поддерживала. И при этом могла внезапно улыбнуться и пошутить: «Ну что, живём дальше?».
Сегодня, когда Кира Александровна принимает самые разные поздравления, «МК» желает ей столько же тепла, радости и дружеских встреч, сколько подарили звездный герои ее телепередач, ставшие друзьями.