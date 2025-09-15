Ричмонд
Жена Брюса Уиллиса назвала подарком отселение актёра в отдельный дом

Она отметила, что после переезда супруг стал чуть более независимым.

Источник: Аргументы и факты

Жена американского артиста Брюса Уиллиса, модель Эмма Хеминг-Уиллис, призналась, что переезд супруга в отдельный дом с уходом пошел на пользу всей семье. Об этом она рассказала в интервью изданию The Sunday Times.

По её словам, решение об отселении стало правильным шагом. Теперь она снова может быть женой, а не постоянной сиделкой. Эмма отметила, что Уиллис стал немного более самостоятельным, он даже устраивает встречи с друзьями по пятницам.

«Несмотря на грусть и дискомфорт, это был верный выбор для него, для наших дочерей и для меня. Я снова смогла стать его женой. Это огромный подарок», — подчеркнула она.

Брюс Уиллис покинул Голливуд весной 2022 года из-за лобно-височной деменции. Позже сообщалось, что актёр утратил способность ходить, читать и говорить, болезнь продолжает прогрессировать.

Ранее Эмма Хеминг-Уиллис заявила, что съёмки в фильме «Крепкий орешек» способствовали развитию деменции у её мужа, а также затормозили процесс выявления заболевания.