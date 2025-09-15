В Ставропольском крае почти 50 участников СВО стали депутатами

«Голосование в крае прошло спокойно, участие приняли около 640 тысяч человек. Земляки выбрали 572 депутата, из них 47 человек — участники и ветераны СВО. Мы продолжим создавать условия, чтобы наши защитники могли реализовать свои способности в мирном развитии региона», — написал Владимиров в своем Telegram-канале.