В Ставропольском крае почти 50 участников СВО стали депутатами

НАЛЬЧИК, 15 сен — РИА Новости. Почти 50 участников и ветеранов специальной военной операции по итогам выборов стали депутатами органов местного самоуправления в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«Голосование в крае прошло спокойно, участие приняли около 640 тысяч человек. Земляки выбрали 572 депутата, из них 47 человек — участники и ветераны СВО. Мы продолжим создавать условия, чтобы наши защитники могли реализовать свои способности в мирном развитии региона», — написал Владимиров в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что выборы депутатов представительных органов самоуправления прошли в 24 территориях Ставропольского края.