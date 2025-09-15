Ричмонд
В Ставропольском крае почти 50 участников СВО стали депутатами

Владимиров: 47 участников и ветеранов СВО стали депутатами в Ставропольском крае.

Источник: © РИА Новости

НАЛЬЧИК, 15 сен — РИА Новости. Почти 50 участников и ветеранов специальной военной операции по итогам выборов стали депутатами органов местного самоуправления в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Голосование в крае прошло спокойно, участие приняли около 640 тысяч человек. Земляки выбрали 572 депутата, из них 47 человек — участники и ветераны СВО. Мы продолжим создавать условия, чтобы наши защитники могли реализовать свои способности в мирном развитии региона», — написал Владимиров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что выборы депутатов представительных органов самоуправления прошли в 24 территориях Ставропольского края.