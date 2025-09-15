Датский суд приговорил россиянина Иконникова к шести годам тюрьмы

Инстанция признала россиянина виновным в создании 1,2 килограмма взрывчатки, подрыве банкомата у входа в парк аттракционов «Леголенд» а также в совершении действий, из-за которых оказался закрыт местный аэропорт. Иконников признал свою вину и раскаялся в содеянном.