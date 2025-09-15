Датский суд приговорил россиянина Иконникова к шести годам тюрьмы

Датский суд приговорил к шести годам лишения свободы гражданина России Сергея Иконникова за производство взрывчатки. Мужчину также выдворят из скандинавской страны с пожизненным запретом на въезд. Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщила телерадиокомпания DR.
Инстанция признала россиянина виновным в создании 1,2 килограмма взрывчатки, подрыве банкомата у входа в парк аттракционов «Леголенд» а также в совершении действий, из-за которых оказался закрыт местный аэропорт. Иконников признал свою вину и раскаялся в содеянном.
— Сложно сказать, сработало ли извинение, потому что спустя два часа председательствующий судья зачитал приговор трех судей и шести присяжных, — говорится в материале.
Лондонский суд признал шестерых граждан Болгарии виновными в шпионаже в пользу России и назначил им тюремный срок длительностью от пяти до 10 лет. При этом трое обвиняемых ранее признали вину.
Инженера Германа А. из России обвинили в краже и передаче российским властям секретных данных компаний ASML, NXP, GlobalFoundries и TSMC. Они могли быть полезными при создании оборудования, способного производить микросхемы по технологии 28 нанометров.