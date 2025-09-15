Критик Рудченко оценил шансы на воссоединение группы «Тату»

Полноценного воссоединения группы «Тату» не будет из-за утраты прежней популярности. Об этом NEWS.ru заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.
Он отметил, что дуэт может получать высокий доход от разовых концертов, однако повторить успех прошлых лет исполнительницы уже не смогут. По словам Рудченко, певицы будут зарабатывать на наследии коллектива и его прежней концепции, тогда как новые проекты вряд ли вызовут значительный интерес.
Эксперт подчеркнул, что аудитория изменилась, а современные слушатели ориентируются на других артистов. По его мнению, выступления «Тату» могут проходить в основном на частных мероприятиях.
Ранее сообщалось, что группа «Тату» анонсировала мировой тур и новые песни.