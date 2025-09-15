Критик Рудченко оценил шансы на воссоединение группы «Тату»

Он отметил, что дуэт может получать высокий доход от разовых концертов, однако повторить успех прошлых лет исполнительницы уже не смогут. По словам Рудченко, певицы будут зарабатывать на наследии коллектива и его прежней концепции, тогда как новые проекты вряд ли вызовут значительный интерес.