Сексолог Кокс рассказала, с мужчинами какого роста женщины не пойдут на свидание

Сексолог Трейси Кокс уверена, что мужчинам небольшого роста сложнее найти партнершу. Она пообщалась со своими клиентками и попыталась выяснить причины такого отношения. Результатами такого исследования она поделилась с Daily Mail.
Кокс отметила, что не все женщины имеют предвзятое мнение о невысоких мужчинах, однако большинство опрошенных заявили, что не согласились бы на свидание с партнером ниже 173 сантиметров.
— Рост — это единственное условие, где я не готова к компромиссам. Мужчина может быть по-настоящему добрым, успешным и забавным, хорошо выглядеть, но если он низкий, я на него не посмотрю, — поделилась одна из женщин, опрошенных сексологом.
Некоторые девушки также утверждали, что низкорослые мужчины сами создают негативное отношение к себе, так как нередко ведут себя высокомерно. Одна из собеседниц рассказала о своем бывшем парне, который был ниже ее на пять сантиметров и запрещал ей носить каблуки, хотя ее рост составляет 170 сантиметров.
Кокс также предположила, что женщины могут избегать мужчин небольшого роста из-за чувства небезопасности рядом с ними. Она объяснила, что на протяжении веков ценились физически сильные и крупные мужчины, способные защищать свои семьи, и эти ассоциации продолжают влиять на выбор партнеров.
Сексолог добавила, что низкорослые мужчины сталкиваются с трудностями не только в личной жизни. По ее словам, они получают меньшую зарплату по сравнению с более высокими коллегами, реже получают повышение на работе и чаще страдают от депрессии, говорится в материале.
