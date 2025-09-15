Сексолог Кокс рассказала, с мужчинами какого роста женщины не пойдут на свидание

Люди стремятся к гармоничным и счастливым отношениям с партнером. Однако даже в самых благополучных союзах может возникнуть чувство скуки. Многие удивляются, как это возможно, ведь рядом любимый человек. По каким причинам может появляться скука в отношениях и как ее преодолеть, рассказала клинический психолог, сексолог, психотерапевт пар Муза Конина. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».