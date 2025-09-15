Кадыров резко отреагировал на слова похвалившей Джохара Дудаева Пугачевой

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой, которая в недавнем интервью похвалила лидера чеченских сепаратистов и террориста Джохара Дудаева. Об этом политик высказался в своем телеграм-канале.
Ранее Пугачева назвала Дудаева «порядочным, приличным человеком» и выразила соболезнования его вдове.
Кадыров попросил певицу оставить «жалкое пустословие» где-нибудь «глубоко в себе». Он также отметил, что предатели бестолково «размышляют по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа».
По словам главы Чеченской Республики, Пугачева в теме абсолютно не разбирается, и провоцировать целый народ ей не стоит.
О том, какой был Дудаев и какую пользу он принес, в первую очередь, нужно бы спросить самих чеченцев, отметил Кадыров.
Ранее адвокат Александр Бенхин заявил, что в словах певицы Аллы Пугачевой в ее новом интервью отсутствуют дискредитация армии и фейки, поэтому формальных оснований для признания ее иностранным агентом нет.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.