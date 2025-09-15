Артур Парфенчиков открыл выставку «Сделано Петром» в Карелии

− Сегодня важное событие для Карелии: жители получили уникальную возможность увидеть подлинные произведения из собрания Государственного Эрмитажа, − сообщил Артур Парфенчиков, поблагодарив всех, кто участвовал в организации выставки и образовательной программы. — Событие такого масштаба проводится в нашей республике впервые. Выставка посвящена Петру I, в честь которого назван Петрозаводск − город промышленности и культуры. Дни Эрмитажа проходят при поддержке машиностроительного дивизиона «Росатом» − социально-ответственной компании, которая уделяет внимание многим направлениям жизни, особенно в тех регионах, где работают сотрудники компании.