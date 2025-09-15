Артур Парфенчиков открыл выставку «Сделано Петром» в Карелии

В Петрозаводске состоялось торжественное открытие экспозиции «Сделано Петром». Мероприятие прошло в Музее изобразительных искусств Карелии, где теперь можно увидеть раритеты первой четверти XVIII века из коллекции Галереи Петра Великого, предоставленные Государственным Эрмитажем. Выставочный проект будет доступен для посещения до 12 октября, вход бесплатный.
В церемонии открытия выставки «Сделано Петром» приняли участие глава республики Карелия Артур Парфенчиков, заместитель генерального директора Эрмитажа Александр Прохоренко и директор завода «Петрозаводскмаш» Николай Фролов. В своем видеообращении к участникам мероприятия присоединился генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
− Сегодня важное событие для Карелии: жители получили уникальную возможность увидеть подлинные произведения из собрания Государственного Эрмитажа, − сообщил Артур Парфенчиков, поблагодарив всех, кто участвовал в организации выставки и образовательной программы. — Событие такого масштаба проводится в нашей республике впервые. Выставка посвящена Петру I, в честь которого назван Петрозаводск − город промышленности и культуры. Дни Эрмитажа проходят при поддержке машиностроительного дивизиона «Росатом» − социально-ответственной компании, которая уделяет внимание многим направлениям жизни, особенно в тех регионах, где работают сотрудники компании.
Гости музея смогут познакомиться с подлинными шедеврами петровской эпохи: портретами императора и Екатерины Алексеевны работы Жан-Марка Натье, гравюрой Алексея Зубова «Свадьба Петра I», а также уникальной люстрой-паникадило, созданной лично Петром I.
Для посетителей подготовлена насыщенная культурная программа. В течение недели (15−21 сентября) в фондохранилище и на площадке «Арт-Проспект» будут организованы лекции, кинопоказы и занятия в «Эрмитажной школе реставрации». Специалисты из Санкт-Петербурга проведут для карельских коллег мастер-классы по консервации икон и текстиля. Для юной аудитории предусмотрены интерактивные игры и занятия, погружающие в историю России XVIII столетия.
Особенным событием станет запуск в Петрозаводске «Эрмитажной школы коммуникации»: сотрудники пресс-служб музеев региона смогут посетить семинар от экспертов Историко-информационной службы Эрмитажа.