Онищенко: борьба с особо опасными инфекциями станет намного эффективнее

«Обсуждалась одна из главных тем — вопрос биологической безопасности. В частности, говорилось и о том, что в Крыму создается (и уже действует) очень современная структура, которая будет защищать рубежи нашей страны на юге, это очень важное обстоятельство», — рассказал бывший главный санитарный врач России.