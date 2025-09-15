Онищенко: борьба с особо опасными инфекциями станет намного эффективнее

Обсуждаемый на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос биологической безопасности сегодня особенно актуален для России, заявил в интервью KP.RU академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Обсуждалась одна из главных тем — вопрос биологической безопасности. В частности, говорилось и о том, что в Крыму создается (и уже действует) очень современная структура, которая будет защищать рубежи нашей страны на юге, это очень важное обстоятельство», — рассказал бывший главный санитарный врач России.
По его мнению, в результате борьба с особо опасными инфекциями станет намного эффективнее.
Онищенко выразил надежду, что внимание президента и правительства к теме биологической безопасности будет способствовать тому, что государственный санитарно-эпидемиологический надзор, который обеспечивает в первую очередь биологическую безопасность страны, будет адекватен ситуации, которая складывается в мире «как в результате природных, так и в результате, к сожалению, многих других причин».
Отметим, 15 сентября Путин в ходе видеоконференции при вводе в эксплуатацию новых объектов санэпиднадзора заявил, что Роспотребнадзор является одной из самых передовых служб в мире.
Ранее Онищенко рассказал, что распространение лихорадки чикунгунья в мире связано с потеплением климата и туризмом. В последние годы комары Aedes albopictus и Aedes aegypti расширили ареал обитания и стали передвигаться севернее из-за глобального потепления, отметил эпидемиолог.