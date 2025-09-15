15 сентября актеру Кириллу Лаврову исполнилось бы 100 лет

В 1955 году Хохлов возглавил Большой драматический театр в Ленинграде и пригласил туда Лаврова. Так 30-летний актер вернулся в свой родной город — на этот раз навсегда. Вскоре главой театра был назначен Георгий Товстоногов, под руководством которого БДТ расцвел и стал одним из лучших театров страны. На этой сцене Лавров прожил всю жизнь, сыграв десятки ролей, которые навсегда остались в памяти зрителей. ~В числе самых ярких его работ — Викентьев в «Обрыве», Молчалин в «Горе от ума», Астров в «Дяде Ване», Соленый в «Трех сестрах», Городничий в «Ревизоре», Слава в «Пяти вечерах» и другие. В 1989 году, после смерти Товстоногова, Лавров возглавил театр и оставался его художественным руководителем до конца жизни~.