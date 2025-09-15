Дело в гормонах: Врач объяснила, почему мужчины тяжелее переносят повышенную температуру

Дополнительным фактором, по словам терапевта, является повышенная чувствительность мужского организма к действию цитокинов. Это белки, вызывающие характерные симптомы недомогания, такие как усталость, ломота в теле и общая слабость. Также отмечается влияние генетического компонента. Многие гены, ответственные за функционирование иммунной системы, расположены на X-хромосоме. Наличие только одной копии этих генов у мужчин может снижать эффективность иммунного ответа по сравнению с женщинами, имеющими две X-хромосомы.