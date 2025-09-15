Ричмонд
«Не хватает ресурса»: агрессии Расторгуева нашли объяснение

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев не просто так публично «взорвался», реагируя на вопрос журналиста о гонорарах. Поведению артиста есть объяснение. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала психолог Ирина Добродская. Эксперт считает, что подобные проявления являются следствием потери ресурсов.

Николай Расторгуев не сдержался после вопроса журналиста.

«У публичных людей, особенно в возрасте, уже не хватает ресурсов. Повышенный интерес и вопросы могут вызывать раздражение и агрессию. Но это не значит, что это агрессия на журналистов. Просто исчерпаны человеческие ресурсы», — говорит эксперт.

Расторгуев жестко отреагировал на вопрос журналиста о гонорарах. Исполнитель заявил, что это «не ваше собачье дело». Присутствующие рядом коллеги спросившего заявили, что испугались, как бы дело не перешло в драку. Лидер «Любэ» уже не первый раз попадет в поле зрения из-за похожих реакций на журналистов.

Психолог Добродская поясняет, что в таких случаях музыканту можно посоветовать одно: восполнить свой ресурс. «Нужно больше отдыха, научиться правильно распределять свою нагрузку. Как вариант можно рассмотреть и уход со сцены. Но все-таки сначала лучше отдохнуть», — резюмировала эксперт.

Николай Расторгуев на большой сцене почти полвека. В 2002 году он получил звание народного артиста. Бытует миф, что «Любэ» — любимая группа президента Владимира Путина. Однако продюсер коллектива Игорь Матвиенко заявил, что подобное мнение появилось после того, как глава государства посетил концерт коллектива в Сочи.