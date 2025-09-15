«Не хватает ресурса»: агрессии Расторгуева нашли объяснение

Расторгуев жестко отреагировал на вопрос журналиста о гонорарах. Исполнитель заявил, что это «не ваше собачье дело». Присутствующие рядом коллеги спросившего заявили, что испугались, как бы дело не перешло в драку. Лидер «Любэ» уже не первый раз попадет в поле зрения из-за похожих реакций на журналистов.