Турист решил снять свой прыжок с вершины Альп на видео и погиб в прямом эфире

Турист после подъема последовательно разобрал принесенное с собой специальное снаряжение и начал подготовку к прыжку. Он взял в руки камеру, показал панорамный вид горной цепи и обрыв, в который ему предстояло сигануть. Итальянец приветственно помахал в камеру, положил устройство в карман и совершил роковой прыжок.