Турист решил снять свой прыжок с вершины Альп на видео и погиб в прямом эфире

Итальянский бейсджампер Армин Шмайдер забрался на вершину Альп в коммуне Кандерштег в Швейцарии и решил показать свой прыжок в прямом эфире. Однако по итогу в объектив камеры попал момент гибели мужчины.
Турист после подъема последовательно разобрал принесенное с собой специальное снаряжение и начал подготовку к прыжку. Он взял в руки камеру, показал панорамный вид горной цепи и обрыв, в который ему предстояло сигануть. Итальянец приветственно помахал в камеру, положил устройство в карман и совершил роковой прыжок.
— Затем зрители могут слышать звук его полета в воздухе в течение примерно 25 секунд, но затем кадры замолкают. Во время прямой трансляции началась паника, поскольку члены семьи Армина отчаянно пытались понять, что произошло. Один спросил: «Где он? И что случилось?», — передает газета The Mirror.
