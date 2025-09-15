Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турист решил снять свой прыжок с вершины Альп на видео и погиб в прямом эфире

Итальянский бейсджампер Армин Шмайдер забрался на вершину Альп в коммуне Кандерштег в Швейцарии и решил показать свой прыжок в прямом эфире. Однако по итогу в объектив камеры попал момент гибели мужчины.

Итальянский бейсджампер Армин Шмайдер забрался на вершину Альп в коммуне Кандерштег в Швейцарии и решил показать свой прыжок в прямом эфире. Однако по итогу в объектив камеры попал момент гибели мужчины.

Турист после подъема последовательно разобрал принесенное с собой специальное снаряжение и начал подготовку к прыжку. Он взял в руки камеру, показал панорамный вид горной цепи и обрыв, в который ему предстояло сигануть. Итальянец приветственно помахал в камеру, положил устройство в карман и совершил роковой прыжок.

— Затем зрители могут слышать звук его полета в воздухе в течение примерно 25 секунд, но затем кадры замолкают. Во время прямой трансляции началась паника, поскольку члены семьи Армина отчаянно пытались понять, что произошло. Один спросил: «Где он? И что случилось?», — передает газета The Mirror.

Австралиец Брэд Гай смог выжить после падения без парашюта с высоты 4,5 километра. На момент произошедшего ему было всего 22 года.

Ранее британский бизнесмен в последний момент сдал свой билет на рейс из-за изменений в деловом графике, избежав гибели в авиакатастрофе, произошедшей под индийским городом Ахмадабад.