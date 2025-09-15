BFMTV: Франция работает над новой модели баллистической ракеты M51

Новыми ракетами М51.4 будут оснащены четыре существующие стратегические атомные подводные лодки типа Triomphant, каждая из которых способна нести до 16 таких ракет. Кроме того, они войдут в состав вооружения новых подлодок третьего поколения, разработка которых стартовала в прошлом году.