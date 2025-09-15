BFMTV: Франция работает над новой модели баллистической ракеты M51

Французская компания ArianeGroup приступила к разработке новой модификации межконтинентальной баллистической ракеты М51, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на компанию и Генеральную дирекцию по вооружениям.
Контракт на разработку и производство четвёртого поколения ракеты уже подписан, сумма сделки не раскрывается.
Ракета М51 с 2010 года является основным вооружением Стратегических океанских сил Франции (морского компонента ядерного сдерживания страны).
Новыми ракетами М51.4 будут оснащены четыре существующие стратегические атомные подводные лодки типа Triomphant, каждая из которых способна нести до 16 таких ракет. Кроме того, они войдут в состав вооружения новых подлодок третьего поколения, разработка которых стартовала в прошлом году.
Масса новой модификации превысит 50 тонн, длина составит около 12 метров. По данным руководителя программы, ракеты класса «море-земля» смогут подниматься выше 2000 км и при входе в атмосферу достигать скорости 20 тыс. км/ч (что эквивалентно 20 махам). Остальные технические характеристики пока не разглашаются.
Ракета М51 стала пятым поколением баллистических ракет Франции, сменив устаревшие М45. На данный момент на вооружении находятся модификации М51.2, а вскоре им на смену придут М51.3.
Ранее издание Defence24 сообщало, что переброшенные в Польшу французские истребители Rafale способны нести ядерное оружие.