Ученые получили новые доказательства исчезнувшей жизни на Марсе

Команда ученых из Техасского университета A&M провела анализ образцов горных пород с Марса, исследованных марсоходом Perseverance в мае 2024 года, обнаружив возможные доказательства исчезнувшей жизни на планете.
Из результатов исследования, опубликованного в журнале Nature, следует, что спектроскопические наблюдения выявили аномальный химический состав пород, ранее не встречавшийся на исследованных территориях Марса.
Как объясняют ученые, полученные сигнатуры соответствуют химическим циклам, аналогичным тем, что на Земле используются микроорганизмами для получения энергии. Кроме того, обнаруженное органическое вещество демонстрирует спектральную G-полосу, которая характерна для соединений, подвергшихся преобразованиям с участием биогенных процессов.
В статье говорится, что наиболее вероятным объяснением полученной информации является участие микроорганизмов в формировании минеральной фазы.
