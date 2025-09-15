Патриотические силы Беларуси: День народного единства еще раз говорит о сплоченности нашей нации

15 сентября, Береза /Корр. БЕЛТА/. Накануне Дня народного единства в Березе финишировал автопробег патриотических сил Беларуси. Они провели митинг на месте концентрационного лагеря «Береза-Картузская», передает корреспондент БЕЛТА.
Представители общественных организаций, объединений, политических партий организовали автопробег. Они стартовали в Бресте и Минске, а объединились в Березе. В городе, где с 1934 по 1939 годы существовал концлагерь, люди отдали дань памяти безвинным жертвам политики этноцида в отношении белорусского народа. «Береза-Картузская» станет всебелорусским местом памяти жертв польской оккупации — с такой инициативой выступили патриотические силы Беларуси.
«Береза стала тем местом, где мы вспоминаем о трагедии, о драме, которая происходила в Западной Беларуси при польской оккупации. Происходил этноцид. Полагаем, что это должны знать все белорусы и этот термин должен быть так же широко использован, как мы говорим сейчас о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, — сказал председатель правления РГОО “Белорусское общество “Знание” Вадим Гигин. — Это должно быть всебелорусское место памяти о тех жертвах, которые белорусский народ принес ради единства, о жертвах того этноцида, который польские оккупанты осуществляли на нашей земле”.
В период польской оккупации белорусов всячески притесняли, запрещали родной язык, традиции, веру, культуру. «Люди пережили очень сложное время. Мы прекрасно понимаем, что за этот период времени истреблялась вся белорусская культура и самое главное — дух белорусского народа. Но при всех сложных условиях народ белорусский выстоял и в очередной раз доказал: кто бы ни пытался нас поставить на колени, мы несгибаемая нация, мы встанем и пойдем дальше», — подчеркнула председатель Белорусской партии «Белая Русь» Ольга Чемоданова. Она добавила, что слишком дорогой ценой белорусам доставался каждый период в истории. «Всебелорусское место памяти — мемориал “Береза-Картузская” — станет не просто центром притяжения в День народного единства. Этим днем мы еще раз говорим о том, что мы — сплоченная нация», — убеждена она.
Политика ополячивания должна была вычеркнуть из сердец детей белорусов историю их предков. «В то время у молодежи не было возможности даже получать элементарного образования. Лишь только один ребенок мог учиться, и то исключительно на польском языке. Все, кто были против, подвергались зверствам и пыткам, — напомнил первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов. — Современное поколение помнит, по какой земле мы ходим и с какими событиями пришлось столкнуться нашим предкам. Они никогда не позволят Беларусь разорвать, растянуть, а только будут укреплять ее и всячески способствовать тому, чтобы мы и впредь оставались мирным, единым островком стабильности и безопасности».
В концлагерь в Березе-Картузской заключали людей, выражавших свое несогласие с польской властью. Над людьми измывались, чтобы лишить желания сопротивляться оккупационному режиму. Не всем удалось выжить в таких мучениях. Концлагерь перестал существовать 17 сентября 1939 года.
«Справедливость освобождения и национального воссоединения восторжествовала. По прошествии 86 лет хотелось бы напомнить нашим западным соседям и всему мировому сообществу ту историю, которая должна еще раз научить не повторять ошибок того времени», — подчеркнул первый секретарь Центрального комитета коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков. Он заметил, что в Беларуси люди живут, основываясь на принципах справедливости, равенства, многонациональности. «Власть в интересах большинства, а не узкой группы помещиков или олигархов. Равенство возможностей вместо государства только для избранных и дружба народов вместо национализма и шовинизма — вот основа нашего народного единства», — констатировал он.
В Березе сегодня были организованы литературные чтения, посвященные периоду нахождения Западной Беларуси в составе Польши в 1921—1939 годах. Затем присутствующие прошли по символичной «кровавой дорожке» из горящих лампад к мемориалу на месте концлагеря «Береза-Картузская». Присутствующим рассказали, какие физические и психологические унижения и муки пережили узники. Их память почтили минутой молчания, возложив цветы к подножию обелиска. -0-