Патриотические силы Беларуси: День народного единства еще раз говорит о сплоченности нашей нации

В период польской оккупации белорусов всячески притесняли, запрещали родной язык, традиции, веру, культуру. «Люди пережили очень сложное время. Мы прекрасно понимаем, что за этот период времени истреблялась вся белорусская культура и самое главное — дух белорусского народа. Но при всех сложных условиях народ белорусский выстоял и в очередной раз доказал: кто бы ни пытался нас поставить на колени, мы несгибаемая нация, мы встанем и пойдем дальше», — подчеркнула председатель Белорусской партии «Белая Русь» Ольга Чемоданова. Она добавила, что слишком дорогой ценой белорусам доставался каждый период в истории. «Всебелорусское место памяти — мемориал “Береза-Картузская” — станет не просто центром притяжения в День народного единства. Этим днем мы еще раз говорим о том, что мы — сплоченная нация», — убеждена она.