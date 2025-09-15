Ущерб за гибель коровы хозяйство взыскало со сторожа, но прокуратура нашла еще двух виновных

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятие АПК в Чечерском районе возложило ответственность за гибель коровы на сторожа. Прокуратура разобралась и нашла еще двух виновных, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гомельской области.
В мае 2025 года приказом директора хозяйства сторож молочно-товарной фермы был привлечен к материальной ответственности за непроизводительное выбытие одной коровы в ночь с 20 на 21 апреля 2025 года. Он нашел животное уже без признаков жизни. Голова коровы была зажата между разделительной перегородкой и кормовым столом. Ее гибель наступила в результате асфиксии.
Наниматель посчитал, что это произошло из-за ненадлежащего исполнения сторожем своих профессиональных обязанностей. Якобы он не уследил за тем, что животное погибло.
В ходе проверки прокуроры установили, что корова содержалась в сарае, где ранее находились телята, разделенные по возрастным группам. Для этого там была специальная металлическая перегородка, которая служила разделителем зон содержания молодняка КРС младшего возраста.
Длительное время эта перегородка не использовалась по назначению, что подтвердили бригадир и главный ветврач предприятия. Вместе с тем мер по ее демонтажу предпринято не было. Корова тянулась к кормовому столу и, подлезая под перегородку, подвергла себя удушению.
В прокуратуре пришли к выводу, что именно из-за несоблюдения технологии содержания крупного рогатого скота и непринятия организационных мер по предупреждению его падежа животное погибло.
Таким образом, установлены виновные в произошедшем: руководитель хозяйства и бригадир фермы, которые длительное время бездействовали, а также сторож, который несвоевременно обнаружил животное и не смог оказал ему необходимую помощь.
По протесту прокурора Чечерского района отменен приказ директора предприятия АПК о привлечении сторожа к материальной ответственности — определено вернуть работнику Br110, которые ранее были удержаны в счет возмещения ущерба.
В интересах сельхозпредприятия предъявлен в суд иск о возмещении директором, бригадиром и сторожем причиненного хозяйству ущерба в солидарном порядке в сумме свыше Br900 — суд Чечерского района удовлетворил исковые требования в полном объеме. Решение вступило в законную силу. -0-