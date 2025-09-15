Ущерб за гибель коровы хозяйство взыскало со сторожа, но прокуратура нашла еще двух виновных

В мае 2025 года приказом директора хозяйства сторож молочно-товарной фермы был привлечен к материальной ответственности за непроизводительное выбытие одной коровы в ночь с 20 на 21 апреля 2025 года. Он нашел животное уже без признаков жизни. Голова коровы была зажата между разделительной перегородкой и кормовым столом. Ее гибель наступила в результате асфиксии.