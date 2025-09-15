Кабмин считает излишними штрафы за дискриминацию женщин в РФ

Как писал сайт KP.RU, ранее российский кабмин не поддержал законопроект ЛДПР, в котором предлагалось закрепить в Трудовом кодексе понятие «депремирование», а также установить порядок соответствующей процедуры. Авторы предложения указывали, что такая инициатива была направлена на защиту работников от неправомерных действий работодателя. Тогда в правительстве указали, что принятие федерального закона может повлечь за собой ухудшение трудовых прав работников и не приведет к достижению заявленных законопроектом целей.