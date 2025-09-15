Кабмин считает излишними штрафы за дискриминацию женщин в РФ

Правительство полагает избыточным инициативу депутатов Госдумы о введении дополнительной ответственности за дискриминацию женщин в России, поскольку имеющаяся правовая база достаточна и в полной мере защищает человека.
Это следует из отзыва кабмина на предложение вице-спикер Госдумы Вячеслава Даванкова и депутата Розы Чемерис, которые хотели установить административную ответственность за «публичные призывы, направленные на оправдание, пропаганду или навязывание социально-культурных моделей поведения, предполагающих ограничение женщин в их правах и свободах, гарантированных Конституцией».
В правительстве напомнили, что статья 5.62 КоАП уже предполагает ответственность за дискриминацию с соответствующими штрафами для граждан и юрлиц. При этом само понятие дискриминации включает в себя «нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола».
В отзыве также отметили, что статьей 20.3.1 КоАП установлена ответственность за «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды», а также на «унижение достоинства человека либо группы лиц», в том числе по признакам пола.
«Пояснительная записка к законопроекту не содержит сведений, подтверждающих неэффективность действующего правового регулирования», — подчеркнули в правительстве РФ.
Как писал сайт KP.RU, ранее российский кабмин не поддержал законопроект ЛДПР, в котором предлагалось закрепить в Трудовом кодексе понятие «депремирование», а также установить порядок соответствующей процедуры. Авторы предложения указывали, что такая инициатива была направлена на защиту работников от неправомерных действий работодателя. Тогда в правительстве указали, что принятие федерального закона может повлечь за собой ухудшение трудовых прав работников и не приведет к достижению заявленных законопроектом целей.