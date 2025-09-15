В Ростове часть Западного жилмассива останется на две ночи без воды

Министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная сообщила в своем телеграм-канане о временном ограничении водоснабжения в части Советского и Железнодорожного районов Ростова-на-Дону. Причина — плановые работы энергетиков на электросетях, которые приведут к обесточиванию насосных станций «Южная», «Круглая» и «Портовая».