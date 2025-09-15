В Ростове часть Западного жилмассива останется на две ночи без воды

Министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная сообщила в своем телеграм-канане о временном ограничении водоснабжения в части Советского и Железнодорожного районов Ростова-на-Дону. Причина — плановые работы энергетиков на электросетях, которые приведут к обесточиванию насосных станций «Южная», «Круглая» и «Портовая».
Отключение воды запланировано на два периода:
— с 21:00 15 сентября до 08:00 16 сентября 2025 года;
— с 21:00 16 сентября до 08:00 17 сентября 2025 года.
Полная остановка водоснабжения коснется потребителей в границах улиц: Всесоюзная — Стачки — Международная — 1-я Баррикадная — набережная реки Дон. Пониженное давление ожидается в границах улиц: Еременко — Мадояна — Международная — Стачки — Зорге.
Жителям затрагиваемых улиц министр порекомендовала создать запас воды на периоды отключения.
Подпишись на нас в Telegram.