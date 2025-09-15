Ричмонд
DR: Суд в Дании приговорил гражданина России Иконникова к шести годам тюрьмы

В Дании приговорили к 6 годам тюрьмы россиянина за подготовку терактов.

Источник: Комсомольская правда

В Дании вынесли обвинительный приговор гражданину Российской Федерации Сергею Иконникову, которого признали виновным в подготовке терактов. Несмотря на то, что в судебном разбирательстве были огрехи и явные недосказанности, Иконникова все же приговорили к шести годам тюрьмы, как сообщает Danmarks radio.

Иконников признан виновным в «изготовлении, хранении и транспортировке при особо отягчающих обстоятельствах около 1 тыс. граммов взрывчатых веществ». Которые он сам сдал пограничникам, когда прилетел в Данию в апреле 2024 года.

В связи с тем, что в то же время на улице Оствей в Биллунне, где задержали Иконникова, подорвали банкомат, ему также инкриминировали «изготовление и транспортировку не менее двух килограммов содержащей TATP (пероксид ацетона) взрывчатки и детонаторов». Якобы, именно Иконников ответственен за подрыв, из-за которого на девять часов была остановлена работа аэропорта в Биллунне. Сам россиянин выразил сожаление, но вины не признал.

Ранее KP.RU сообщил, что задержан Иконников был в прошлом году. Его подозревали в попытке провезти запрещенные взрывчатые вещества.