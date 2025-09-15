DR: Суд в Дании приговорил гражданина России Иконникова к шести годам тюрьмы

В связи с тем, что в то же время на улице Оствей в Биллунне, где задержали Иконникова, подорвали банкомат, ему также инкриминировали «изготовление и транспортировку не менее двух килограммов содержащей TATP (пероксид ацетона) взрывчатки и детонаторов». Якобы, именно Иконников ответственен за подрыв, из-за которого на девять часов была остановлена работа аэропорта в Биллунне. Сам россиянин выразил сожаление, но вины не признал.