В Китае нашли рекордно древние «высушенные» мумии возрастом в 12 тыс. лет

Для раскрытия их природы исследователи изучили эти кости при помощи инфракрасных спектроскопов и систем дифракционного рентгеновского анализа. Эти замеры показали, что около 85% изученных останков подвергалась термическому воздействию, которое при этом не было очень мощным, что исключает гибель этих людей от пожаров или возможность контакта их останков с открытым огнем. При этом ученые обнаружили химические следы дыма в этих останков, что говорит в пользу того, что соплеменники усопших особым образом мумифицировали их тела, высушивая их при помощи жара и дыма.