Туск: Беспилотник нейтрализовали над правительственными зданиями в Варшаве

Польские средства противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник над правительственными зданиями, расположенными на Парковой улице и дворцом Бельведер в Варшаве. Об этом в понедельник, 15 сентября, заявил премьер-министр страны Дональд Туск.
— Служба государственной охраны только что нейтрализовала дрон, летавший над правительственными зданиями (Парковая) и Бельведерским дворцом. Задержаны два гражданина Белоруссии. Полиция расследует обстоятельства инцидента, — написал польский премьер на своей странице в соцсети X.
Пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая подтвердила ликвидацию дрона и задержание двоих белорусов.
Утром 10 сентября польские войска применили оружие в отношении беспилотников, которые пересекли воздушное пространство страны. Позднее Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией». В Министерстве обороны России сообщили, что не планировали наносить удары по территории Польши, и отметили, что максимальная дальность полета российских беспилотников, которые участвовали в атаке на украинские военные объекты и якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров.
15 сентября посол России в Великобритании Андрей Келин, которого вызвали в МИД страны из-за якобы нарушений воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, заявил, что Москва не могла быть заинтересована в направлении беспилотников в республику. Британский МИД не смог предоставить дипломату доказательств запуска дронов российскими военными в Польшу.