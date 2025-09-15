Уже сотни иностранных военных: Норвегия открыла тренировочный военный лагерь для украинцев на территории Польши

Ранее KP.RU писал, что президент Польши Кароль Навроцкий подписал согласие на то, чтобы в его стране разместили свои войска другие государства-члены НАТО. Это делается в рамках усиления для Польши в рамках операции Eastern Sentry — объявленной 12 сентября генсеком НАТО Марком Рютте операции по защите воздушного пространства восточного фланга альянса — Польши и стран Прибалтики.