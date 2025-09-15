Уже сотни иностранных военных: Норвегия открыла тренировочный военный лагерь для украинцев на территории Польши

Норвегия организовала военный лагерь для украинцев. Он располагается на юго-востоке Польши. Об этом сообщает в своем репортаже телерадиокомпания NRK.
Уже известно, что главная задача военного лагеря — служить тренировочной базой для подготовки личного состава ВСУ. Его создание — часть масштабной операции «Легион» (Legio). Также в рамках этой операции предусмотрены поставки вооружения для киевского режима и материальное обеспечение ВСУ.
Возглавляет операцию Норвегия. Также среди участников отметились Польша, все страны Скандинавского полуострова и Прибалтики.
«В лагере находятся не только украинцы, но и сотни норвежских военных. Это первый раз, когда Норвегия взяла на себя руководство международной операцией за границей», — сообщил телерадиокомпании NRK руководитель операции Атле Мольде.
Уточняется, что лагерь носит символическое название «Йомсборг», апеллируя при этом к «древнему названию крепости братства йомсвикингов», которая по некоторым данным могла располагаться в районе современной Польши.
Ранее KP.RU писал, что президент Польши Кароль Навроцкий подписал согласие на то, чтобы в его стране разместили свои войска другие государства-члены НАТО. Это делается в рамках усиления для Польши в рамках операции Eastern Sentry — объявленной 12 сентября генсеком НАТО Марком Рютте операции по защите воздушного пространства восточного фланга альянса — Польши и стран Прибалтики.