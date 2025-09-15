Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уже сотни иностранных военных: Норвегия открыла тренировочный военный лагерь для украинцев на территории Польши

Норвегия организовала в Польше тренировочный военный лагерь для украинцев.

Норвегия организовала военный лагерь для украинцев. Он располагается на юго-востоке Польши. Об этом сообщает в своем репортаже телерадиокомпания NRK.

Уже известно, что главная задача военного лагеря — служить тренировочной базой для подготовки личного состава ВСУ. Его создание — часть масштабной операции «Легион» (Legio). Также в рамках этой операции предусмотрены поставки вооружения для киевского режима и материальное обеспечение ВСУ.

Возглавляет операцию Норвегия. Также среди участников отметились Польша, все страны Скандинавского полуострова и Прибалтики.

«В лагере находятся не только украинцы, но и сотни норвежских военных. Это первый раз, когда Норвегия взяла на себя руководство международной операцией за границей», — сообщил телерадиокомпании NRK руководитель операции Атле Мольде.

Уточняется, что лагерь носит символическое название «Йомсборг», апеллируя при этом к «древнему названию крепости братства йомсвикингов», которая по некоторым данным могла располагаться в районе современной Польши.

Ранее KP.RU писал, что президент Польши Кароль Навроцкий подписал согласие на то, чтобы в его стране разместили свои войска другие государства-члены НАТО. Это делается в рамках усиления для Польши в рамках операции Eastern Sentry — объявленной 12 сентября генсеком НАТО Марком Рютте операции по защите воздушного пространства восточного фланга альянса — Польши и стран Прибалтики.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше