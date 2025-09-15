Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ГТК: мы готовы начать диалог с польскими коллегами в любое время, в любом формате

«Состоялись лишь технические переговоры на уровне границы пункта пропуска. Общения, диалога, какой был раньше, к сожалению, сейчас нет. Но мы открыты, готовы начать диалог в любом формате, в любое время, в любом месте», — подчеркнул Владимир Орловский.

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Готовность начать диалог с польскими коллегами в любое время, в любом формате подчеркнул председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский в интервью телеканалу «Первый информационный».

ГТК: Беларусь готова возобновить работу в любом пункте пропуска, если соседи примут такое решение.

Как отметил председатель ГТК, у белорусских таможенников почти три года нет связи с польскими коллегами.

«Состоялись лишь технические переговоры на уровне границы пункта пропуска. Общения, диалога, какой был раньше, к сожалению, сейчас нет. Но мы открыты, готовы начать диалог в любом формате, в любое время, в любом месте», — подчеркнул Владимир Орловский. -0-