Глава ГТК: мы готовы начать диалог с польскими коллегами в любое время, в любом формате

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Готовность начать диалог с польскими коллегами в любое время, в любом формате подчеркнул председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский в интервью телеканалу «Первый информационный».
ГТК: Беларусь готова возобновить работу в любом пункте пропуска, если соседи примут такое решение.
Как отметил председатель ГТК, у белорусских таможенников почти три года нет связи с польскими коллегами.
«Состоялись лишь технические переговоры на уровне границы пункта пропуска. Общения, диалога, какой был раньше, к сожалению, сейчас нет. Но мы открыты, готовы начать диалог в любом формате, в любое время, в любом месте», — подчеркнул Владимир Орловский. -0-