В очереди на выезд в Польшу в «Козловичах» — 1,7 тыс. грузовиков, тысяча из них — с польскими номерами

«Неожиданное закрытие границы по надуманному предлогу стало неожиданностью для всех — для перевозчиков грузов и для физических лиц, которые планировали свои поездки. Люди, которые не смогли для своих целей пересечь границу, нашли выход другой — поехали через литовскую границу либо авиационным видом транспорта пересекли границу. Но для грузов так быстро не перестроишься. Поэтому грузы, которые перемещаются железнодорожным транспортом, приостановились по пути следования. Грузы, которые перевозились автотранспортом, также зависли — перестроить логистику в два-три дня невозможно. Поэтому товарный поток сейчас в ожидании. И временное это закрытие или нет, будет понятно исходя из ситуации», — рассказал Владимир Орловский.