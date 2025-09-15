В очереди на выезд в Польшу в «Козловичах» — 1,7 тыс. грузовиков, тысяча из них — с польскими номерами

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В настоящее время в электронной очереди на выезд из страны в Польшу пунктом пропуска «Козловичи» зарегистрировано 1,7 тыс. грузовиков. Об этом рассказал председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский в интервью телеканалу «Первый информационный».
Говоря о ситуации на белорусско-польской границе, председатель ГТК отметил, что поляки закрыли автодорожные пункты пропуска (грузовой «Козловичи», пассажирский «Варшавский мост»), а также движение через железнодорожные пункты пропуска — два в Брестской области, два в Гродненской.
«Неожиданное закрытие границы по надуманному предлогу стало неожиданностью для всех — для перевозчиков грузов и для физических лиц, которые планировали свои поездки. Люди, которые не смогли для своих целей пересечь границу, нашли выход другой — поехали через литовскую границу либо авиационным видом транспорта пересекли границу. Но для грузов так быстро не перестроишься. Поэтому грузы, которые перемещаются железнодорожным транспортом, приостановились по пути следования. Грузы, которые перевозились автотранспортом, также зависли — перестроить логистику в два-три дня невозможно. Поэтому товарный поток сейчас в ожидании. И временное это закрытие или нет, будет понятно исходя из ситуации», — рассказал Владимир Орловский.
Он отметил, в настоящее время в электронной очереди на выезд из страны в Польшу пунктом пропуска «Козловичи» зарегистрировано 1,7 тыс. грузовиков, тысяча из них — с польскими номерами.
«Мы готовы начать работу в любом закрытом пункте пропуска на границе с ЕЭС — как на польской стороне, так и на литовской, латвийской. Причем начало работы для пограничной и таможенной службы — это часы. Мы готовы работать в любом пункте пропуска и надеемся, что так и будет со временем», — подчеркнул Владимир Орловский. -0-