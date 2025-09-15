Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Норвегия организовала тренировочный военный лагерь для ВСУ в Польше

Это один из крупнейших норвежских лагерей, когда-либо созданных за границей, пишут журналисты.

Источник: Аргументы и факты

Норвегия создала тренировочный военный лагерь для украинских солдат под названием «Йомсборг» в лесах на юго-востоке Польши. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

Название лагеря отсылает к древней крепости йомсвикингов — легендарного воинского братства, которое могло располагаться на территории современной Польши.

Лагерь является частью международной операции «Легион» (Legio), включающей не только подготовку личного состава, но и поставки оружия и материально-техническое обеспечение Украины. Операцию возглавляет Норвегия, в ней также участвуют все скандинавские и прибалтийские страны, а также Польша.

Как сообщил руководитель операции Атле Мольде, в лагере размещены сотни норвежских военнослужащих, а также украинцы, проходящие обучение. По его словам, это первый случай, когда Норвегия берёт на себя руководство крупной международной военной операцией за пределами своей страны.

Ранее сообщалось, что посол России в Норвегии Николай Корчунов был приглашен в норвежкий МИД Норвегии для беседы с главой департамента политики безопасности и северных регионов Й. Эльведалом Фредриксеном. Дипломат отверг обвинения в нарушении воздушного пространства Польши со стороны РФ.