Норвегия организовала тренировочный военный лагерь для ВСУ в Польше

Как сообщил руководитель операции Атле Мольде, в лагере размещены сотни норвежских военнослужащих, а также украинцы, проходящие обучение. По его словам, это первый случай, когда Норвегия берёт на себя руководство крупной международной военной операцией за пределами своей страны.