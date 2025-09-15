Ричмонд
В Варшаве дрон пролетел над президентским дворцом, задержаны два белоруса

Премьер Польши Дональд Туск уверяет, что задержание граждан Белоруссии связано с этим.

В Варшаве над зданиями правительства Польши и президентским дворцом (Бельведер) заметили неизвестный дрон. Сотрудники службы государственной охраны нейтрализовали беспилотник, сообщил премьер Дональд Туск.

«Служба государственной охраны только что нейтрализовала дрон, летавший над правительственными зданиями (Парковая) и Бельведерским дворцом», — написал он в социальной сети X.

Политик также сообщил о задержании двух граждан Белоруссии. Каким образом они связаны с инцидентом — неизвестно. Отмечается, что полиция начала расследовать обстоятельства происшествия.

Портал Interia со ссылкой пресс-секретаря МВД Польши Каролину Галецкую подтвердил информацию о сбитом дроне. При этом представитель полиции не дал разъяснений, за что были задержаны граждане Белоруссии.

Ранее в Польше сообщали о нарушивших воздушное пространство дронах, которые якобы принадлежат России. Обвинения остаются голословными, их ничем не подкрепляют. При этом Минобороны РФ разъяснило, почему это не могут быть БПЛА Вооруженных сил страны.

