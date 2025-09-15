В Варшаве дрон пролетел над президентским дворцом, задержаны два белоруса

Ранее в Польше сообщали о нарушивших воздушное пространство дронах, которые якобы принадлежат России. Обвинения остаются голословными, их ничем не подкрепляют. При этом Минобороны РФ разъяснило, почему это не могут быть БПЛА Вооруженных сил страны.