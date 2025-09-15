Запущенная после залета в воздушное пространство Польши нескольких беспилотников-болванок инициатива НАТО «Восточный страж» (по защите восточных границ) привлекла новых членов. 15 сентября 2025 года к этой программе присоединились четыре страны блока — Италия, Швеция, Великобритания и Испания.
«Четыре немецких истребителя Eurofighter готовы оказать помощь на авиабазе на северо-востоке этой страны, а три вертолета из Чехии прибыли в Польшу 14 сентября. Дания предоставит истребители и фрегат противовоздушной обороны, а Испания и Великобритания вскоре объявят о своей поддержке. Италия и Швеция также дали понять, что окажут помощь», — говорится в официальном заявлении на сайте НАТО.
За исключением того, что инициатива звучит как сбор всего необходимого для свадьбы/похорон/дня рождения с жителей небольшого села — программа призвана усилить оборону восточных границ североатлантического альянса, чтобы «не допустить подобных инцидентов в будущем».
Ранее KP.RU сообщил, что в Польше, после бездоказательных обвинений России в залете беспилотников 10 сентября, уже признали — дроны были болванками без боевой части.