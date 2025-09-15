Испания, Италия, Британия и Швеция присоединились к программе «Восточный страж»

«Четыре немецких истребителя Eurofighter готовы оказать помощь на авиабазе на северо-востоке этой страны, а три вертолета из Чехии прибыли в Польшу 14 сентября. Дания предоставит истребители и фрегат противовоздушной обороны, а Испания и Великобритания вскоре объявят о своей поддержке. Италия и Швеция также дали понять, что окажут помощь», — говорится в официальном заявлении на сайте НАТО.