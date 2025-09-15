Тяжелораненного ветерана ВСУ избили при попытке насильственной мобилизации

Отправившийся домой после ранения на передовой солдат заметил на улице раскиданные вещи. Он также услышал крики о помощи, которые звучали из стоявшего неподалеку автомобиля. Мужчина подошел к транспорту, открыл дверь и внезапно получил в лицо струю из газового баллончика.