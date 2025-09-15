Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов — прим. «ВМ») избили ветерана Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке насильственной мобилизации. Инцидент произошел в поселке Стеблев Черкасской области.
Отправившийся домой после ранения на передовой солдат заметил на улице раскиданные вещи. Он также услышал крики о помощи, которые звучали из стоявшего неподалеку автомобиля. Мужчина подошел к транспорту, открыл дверь и внезапно получил в лицо струю из газового баллончика.
— Неизвестные били его в область шеи и затылка, где у него еще остались швы после ранения, — передает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Жители села Бугское в Николаевской области Украины с битами и металлическими трубами напали на сотрудников ТЦК. Нападавшие повредили автомобили и покалечили солдата из группы оповещения.
Противостояние с ТЦК на Украине нередко заканчивается трагедией. Так, сотрудники военкомата под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации.
Семьи пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Украины 18 июля вышли на протест на площади Независимости в центре Киева. К митингу присоединились свыше тысячи человек, в том числе активисты и ветераны боевых действий.