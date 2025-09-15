«Белорусские таможенники обеспечивают защищенность Союзного государства». Орловский — об опасных находках на границе

«Большинство запрещенных веществ ввозится через границу Беларуси для дальнейшего вывоза в РФ. Так было и со взрывчаткой, которую ввозили для диверсий на российской территории, и с крупными партиями наркотиков, психотропов, которые мы задерживали в этом году. Последняя задержанная партия сильнейшего психотропа порядка 637 кг следовала из Латвии через нашу границу и тоже предназначалась для России. А мы единое Союзное государство и помогаем друг другу. В данном случае в защищенности, безопасности нашего Союзного государства участвую белорусские таможенники», — рассказал Владимир Орловский.