«Белорусские таможенники обеспечивают защищенность Союзного государства». Орловский — об опасных находках на границе

По словам главы ГТК, контроль на въезд со стороны Евросоюза очень четкий, жесткий и конкретный.

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники участвуют в защищенности, безопасности Союзного государства. Это отметил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский в интервью телеканалу «Первый информационный», рассказывая об опасных находках таможенников.

По словам главы ГТК, контроль на въезд со стороны Евросоюза очень четкий, жесткий и конкретный.

«Большинство запрещенных веществ ввозится через границу Беларуси для дальнейшего вывоза в РФ. Так было и со взрывчаткой, которую ввозили для диверсий на российской территории, и с крупными партиями наркотиков, психотропов, которые мы задерживали в этом году. Последняя задержанная партия сильнейшего психотропа порядка 637 кг следовала из Латвии через нашу границу и тоже предназначалась для России. А мы единое Союзное государство и помогаем друг другу. В данном случае в защищенности, безопасности нашего Союзного государства участвую белорусские таможенники», — рассказал Владимир Орловский.

ГТК: Беларусь готова возобновить работу в любом пункте пропуска, если соседи примут такое решение.

Он подчеркнул, что это кропотливая, ежедневная работа, на которую настроена и техника, и люди.

«Иногда в пяти, десяти тайниках ничего не будет найдено, а в одиннадцатом окажется взрывчатка», — отметил глава ГТК. -0-

