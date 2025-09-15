Адвокат пожаловался на интервью Пугачевой

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв пожаловался на интервью певицы Аллы Пугачевой в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России, сообщил он РИА Новости.
«Я написал заявления в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ», — сказал адвокат.
Он просит ведомства проверить слова певицы на оправдание терроризма, экстремизм и фейки про армию.
Ранее он подал в суд иск на 1,5 миллиарда рублей за оскорбление армии и восхваление лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале «Скажи Гордеевой*» (Катерина Гордеева признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы «на свой счёт».
*Признана иноагентом в России.