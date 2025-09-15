«Сволочи»: Тарасову разозлил отказ допустить Глейхенгауза к отбору на Олимпиаду

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что у Международного союза конькобежцев (ISA) нет прав не допускать хореографа и тренера группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза к отборочному турниру фигуристов на Олимпийские игры 2026 года в Милане.
— Сволочи! Как можно не допустить Глейхенгауза? У них нет таких прав! Они что, теперь тренеров и хореографов будут отбирать? А кто нас защитит? Федерация? Спортивный комитет? Это несправедливо! Нет таких правил! Сколько же над нами будут издеваться? Нас просто хотят закопать! — высказалась тренер.
Она подчеркнула, что Тутберидзе «так катается, что она может выиграть Олимпийские игры», и предположила, что это стало причиной недопуска ее тренера, передает РИА Новости.
О решении ISA Глейхенгауз сообщил в тот же день. Он должен был сопровождать фигуристку Аделию Петросян на олимпийский отборочный турнир, который пройдет в Пекине с 18 по 21 сентября. Хореограф заявил, что он даже не мог представить, что не соответствует каким-либо критериям.