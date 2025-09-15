Орловский: закрыв границу, поляки закрыли себе бизнес и движение товаров

«Сейчас ситуация полностью поменялась. Около 82% грузов — это восточная граница, 18% — западная. Это значит, что все наши предприятия, весь бизнес перестроились. Экспорт — на восток, импорт, особенно сырье, комплектующие — с востока. Мы это пережили, и таможенная служба поменяла свои технологии. Бизнесу не закроешь дорогу. Если зажимают в одном месте, найдут другие пути. Плохо, что закрыты пункты пропуска, плохо, что закрыта граница с Польшей. Но бизнес перестроится. А кому навредили? Мы проанализировали въезд-выезд через нашу границу с ЕЭС: Польша составляет 64% от всего экспорта-импорта. Импорт Польши в сторону запада — 64%, экспорт из Польши — тоже самое. Закрыв границу, они закрыли себе бизнес, движение товаров», — отметил Владимир Орловский.