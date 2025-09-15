В ГТК рассказали о площадках, которые строятся на границе для комфортного ожидания в очередях

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский в интервью телеканалу «Первый информационный» рассказал об особенностях площадок, которые строятся вблизи пунктов пропуска для комфортного ожидания в очередях.
Как отметил Владимир Орловский, этим летом, особенно на польском направлении, ожидание в очередях доходило до семи-десяти суток.
«Это и легковые машины, и автобусы. Для пересекающих границу это очень серьезная нагрузка. На литовском, латвийском направлении — поменьше, доходило до суток, но для обычных людей, особенно с детьми, со своими планами — это проблема», — подчеркнул председатель ГТК.
ГТК: Беларусь готова возобновить работу в любом пункте пропуска, если соседи примут такое решение.
По его словам, при таких очередях прежде всего необходимо обеспечить комфортное ожидание.
«Мы сейчас заканчиваем по всей границе обустройство площадок для ожидания выезда транспортных средств. В декабре будем сдавать площадку в пункте пропуска “Варшавский мост” на 280 авто. Перед пунктом пропуска “Козловичи” для грузового транспорта строим площадку почти на 800 фур, планируем ее сдачу в январе 2026 года. На этих площадках создаются условия самые комфортные, современные — с санузлами, душами, интернетом», — рассказал Владимир Орловский. -0-