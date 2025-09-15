В ГТК рассказали о площадках, которые строятся на границе для комфортного ожидания в очередях

«Мы сейчас заканчиваем по всей границе обустройство площадок для ожидания выезда транспортных средств. В декабре будем сдавать площадку в пункте пропуска “Варшавский мост” на 280 авто. Перед пунктом пропуска “Козловичи” для грузового транспорта строим площадку почти на 800 фур, планируем ее сдачу в январе 2026 года. На этих площадках создаются условия самые комфортные, современные — с санузлами, душами, интернетом», — рассказал Владимир Орловский. -0-