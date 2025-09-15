«Носил на руках»: Прохор Шаляпин заявил о «родстве» с Ириной Дубцовой

Певец Прохор Шаляпин на своей странице в социальной сети Instagram* опубликовал совместную детскую фотографию с коллегой по сцене Ириной Дубцовой. Молодые артисты на снимке стоят в озере.
Один из подписчиков поинтересовался, являются ли музыканты родственниками. Шаляпин поспешил ответить, что их с Дубцовой действительно связывают кровные узы по линии дедушки Федора Шаляпина и бабушки Майи Плисецкой. Певица поддержала шутку старого знакомого словом «именно».
— В детстве я на руках носил Иру Дубцову… А она носила меня, — написал певец.
Шаляпин рассказал, что в его трудовой книжке записаны 17 лет стажа в народной песне. По словам артиста, согласно данным на портале «Госуслуги», ему положена пенсия в размере 25 тысяч рублей.
Шоумен среди прочего заявил о желании сделать пластическую операцию, чтобы сохранить привлекательность и остаться в центре внимания. По словам артиста, он уже нашел хирурга в Санкт-Петербурге.
Кроме того, Шаляпин приехал в Государственную думу и в шутку призвал сократить рабочие дни для россиян до минимума.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.