Государственный таможенный комитет в 2025 году подписал пять соглашений о сотрудничестве

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГТК в 2025 году подписал пять соглашений о сотрудничестве. Это отметил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский в интервью телеканалу «Первый информационный».
ГТК в 2025 году подписал пять соглашений о сотрудничестве с Индией, Египтом, Нигерией, Узбекистаном, Азербайджаном.
«Мир большой, много стран хотят с нами взаимодействовать в различных форматах. Такие соглашение упрощают контроль в странах на наши товары. Они двигаются быстрее, это выгодно. Кто хочет с нами нормально работать, мирно жить, тот их и получает, а кто закрылся — он сам для себя так решил», — рассказал Владимир Орловский.
ГТК: Беларусь готова возобновить работу в любом пункте пропуска, если соседи примут такое решение.
Он также отметил, что ежегодно ГТК оформляет порядка 4,5 млн транзакций, в том числе с применением ИИ. В будущем в работе таможенников появится и электронный пункт пропуска. «Без цифры никуда», — подчеркнул председатель ГТК. -0-
