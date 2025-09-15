Эксперт Аверьянов объяснил, какие зарядные устройства могут загореться

Несертифицированные зарядные устройства телефона, которые не соответствуют стандартам безопасности, а также поврежденные зарядки наиболее часто становятся причиной пожара, заявил в интервью RT гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.
«При использовании некачественных адаптеров или использовании повреждённых устройств они могут перегреваться или вызывать короткое замыкание, особенно при нестабильном напряжении», — сказал он.
Кроме того, пыль, влага или износ также увеличивают опасность возгорания, сказал Аверьянов.
По словам эксперта, современные сертифицированные адаптеры имеют контроллеры, отключающие ток после полной зарядки, что минимизирует риски. Однако их состояние также необходимо регулярно проверять, сказал он.
Ранее старший преподаватель кафедры практической и прикладной информатики РТУ МИРЭА Глеб Деревлев рассказал, что сон со смартфоном под подушкой представляет серьезную опасность из-за риска перегрева и возгорания устройства.