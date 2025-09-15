Ветеран Трещев пожаловался на интервью Пугачевой в СК и Генпрокуратуру

Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев в понедельник, 15 сентября, заявил, что пожаловался на интервью российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России, попросив проверить ее слова на оправдание терроризма, экстремизм и фейки о Вооруженных силах России.
— Я написал заявления в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ, — рассказал юрист в беседе с РИА Новости.
В тот же день Трещев подал иск в суд к Алле Пугачевой, потребовав взыскать с певицы 1,5 миллиарда рублей за восхваление первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия* Джохара Дудаева. Также юрист заявил, что артистка оскорбила ветеранов боевых действий. Если суд встанет на его сторону, то он отправит все полученные средства на нужды ветеранов.
Адвокат Сергей Жорин выразил мнение, что Александру Трещеву вряд ли удастся взыскать с Пугачевой 1,5 миллиарда рублей. Специалист отметил, что истец может сам понимать абсолютную бесперспективность своего обращения и, вероятно, подобным образом пытается прорекламироваться.
*Самопровозглашенная Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещенная в РФ.