Россиян предупредили о возможных помехах на телеэкранах в октябре

Россиян предупредили о возможных проблемах с приемом телесигнала из-за солнечной интерференции. В пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) заявили, что на телеэкранах в любой точке России с 27 сентября до 20 октября могут появляться помехи. Об этом пишет РИА Новости.