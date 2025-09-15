Ричмонд
Туск: над правительственными зданиями в Варшаве уничтожили БПЛА

В Варшаве после инцидента задержали двоих граждан Белоруссии, заявил премьер Польши.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над правительственными зданиями в Варшаве был обезврежен беспилотник. Об этом он написал на своей странице в соцсети X*.

«Только что Служба государственной охраны обезвредила беспилотник, летавший над правительственными зданиями на улицах Парковой и Бельведерской», — проинформировал польский премьер.

Туск также добавил, что правоохранители задержали двоих граждан Белоруссии. Инцидент расследуется полицией.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что ВСУ, вероятно, будут обучать польские подразделения борьбе с БПЛА в учебном центре НАТО на польской территории. Перед этим глава внешнеполитического ведомства Польши заявлял, что сбитые над страной беспилотники оказались пустышками.

* Соцсеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

