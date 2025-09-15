Туск: над правительственными зданиями в Варшаве уничтожили БПЛА

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над правительственными зданиями в Варшаве был обезврежен беспилотник. Об этом он написал на своей странице в соцсети X*.
«Только что Служба государственной охраны обезвредила беспилотник, летавший над правительственными зданиями на улицах Парковой и Бельведерской», — проинформировал польский премьер.
Туск также добавил, что правоохранители задержали двоих граждан Белоруссии. Инцидент расследуется полицией.
* Соцсеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.
