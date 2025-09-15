Кадыров раскритиковал слова Пугачевой о Джохаре Дудаеве

ГРОЗНЫЙ, 15 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с резкой критикой после высказываний певицы Аллы Пугачевой о Джохаре Дудаеве.
Пугачева в интервью на канале «Скажи Гордеевой*» (Катерина Гордеева признана иноагентом) рассказала о знакомстве с Дудаевым и назвала его «приличным, порядочным и интеллектуальным» человеком. Дудаев в 90-е годы был лидером чеченских сепаратистов, возглавлявшим действия против российских федеральных сил, он был ликвидирован 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу.
«Не хватало ещё, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачёва, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Генеральские амбиции Дудаева, заявил глава республики, «позёрство и наплевательское отношение» к проблемам чеченского народа привели к резкому росту бандитизма и полному финансовому упадку республики. Кадыров также считает, что о том, каким был Дудаев и какую «пользу» принес, нужно спрашивать самих чеченцев.
«Жалкое пустословие артистки, которая абсолютно не разбирается в теме, лучше бы оставить где-нибудь глубоко в себе и не провоцировать целый народ. Схожие с Пугачёвой предатели, такие как Березовский, начали эту войну, заработали на ней миллиарды, а затем сбежали за границу. Война унесла десятки тысяч жизней, многих оставила инвалидами», — заявил Кадыров.
