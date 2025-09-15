Известный адвокат пожаловался на Пугачеву: скандал вокруг интервью артистки не утихает

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее впервые глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о б интервью Пугачевой и ее весьма спорных высказываниях. Политик указал, что артистка, помимо русофобских и открыто антироссийских слов, лестно отзывалась о террористе Джохаре Дудаеве. Кадыров отметил, что не хватало еще, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачева, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа.