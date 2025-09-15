Известный адвокат пожаловался на Пугачеву: скандал вокруг интервью артистки не утихает

Известный адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев пожаловался на интервью певицы Аллы Пугачевой в Генпрокуратуру и СК РФ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на юриста.
«Я написал заявления в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ», — сказал он.
Адвокат попросил ведомства проверить слова артистки на оправдание терроризма, экстремизм и фейки про российскую армию.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее впервые глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о б интервью Пугачевой и ее весьма спорных высказываниях. Политик указал, что артистка, помимо русофобских и открыто антироссийских слов, лестно отзывалась о террористе Джохаре Дудаеве. Кадыров отметил, что не хватало еще, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачева, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа.
Напомним, ранее Александр Трещев подал иск в суд на Пугачеву с требованием выплатить 1,5 миллиарда рублей. Адвокат считает высказывания певицы о Дудаеве и критику действий России оскорбительными для себя и ветеранов боевых действий в Чечне.