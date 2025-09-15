Профессор Шеина рассказала, чем можно заразиться от банки с газировкой

В связи с этим эксперты рекомендуют перед употреблением напитка либо помыть банку, либо протереть ее влажной салфеткой. При этом лучше всего перелить содержимое алюминиевой тары в кружку или стакан. Кроме того, нельзя покупать помятую или поврежденную банку, посоветовали специалисты.