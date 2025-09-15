Профессор Шеина рассказала, чем можно заразиться от банки с газировкой

Во время транспортировки и хранения на банки с газированной водой на ее поверхности, в том числе возле крышки, скапливается множество бактерий, заявила Пятому каналу профессор кафедры гигиены РНИМУ имени Н. И. Пирогова, доктор биологических наук Наталья Шеина.
«И сапрофитные это могут быть, и условно-патогенные, например, эшерихия коли, энтеробактер, и патогенные, сальмонелла, стафилококк», — рассказала эксперт.
В связи с этим эксперты рекомендуют перед употреблением напитка либо помыть банку, либо протереть ее влажной салфеткой. При этом лучше всего перелить содержимое алюминиевой тары в кружку или стакан. Кроме того, нельзя покупать помятую или поврежденную банку, посоветовали специалисты.
Ранее начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала, что даже небольшие деформации консервной банки могут привести к образованию микротрещин, через которые внутрь попадает воздух, способствуя порче продукта.