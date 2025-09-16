На трассе Джубга — Сочи из-за ремонтных работ поменяют схему движения

В Дагомысе, на отрезке трассы А-147, соединяющей Джубгу и Сочи, изменят движение. Об этом рассказали в Упрдор «Черноморье». Необходимость введения новых правил движения обусловлена переходом к следующему этапу ремонтных работ на данном участке.
В частности, с 16 сентября планируется изменить схему движения транспорта на 168-м километре указанной автодороги. Как отмечается в сообщении, к настоящему моменту завершены работы по возведению двух подпорных стен, установке анкерных свай и барьерных ограждений, укреплению обочин и монтажу новых опор освещения.
Для продолжения ремонтных мероприятий, а именно восстановления существующей подпорной стены с противоположной стороны дороги, вводится новая схема движения. Это также связано с необходимостью установки водоотводных лотков, формирования бетонных обочин и укладки нового асфальтобетонного покрытия. Ранее на указанной подпорной стене были проведены работы по усилению удерживающих конструкций для армирующей сетки.
По информации Упрдор «Черноморье», все работы на данном участке дороги планируется завершить до конца 2025 года. Водителям рекомендуется проявлять повышенное внимание на дороге и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.