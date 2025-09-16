На трассе Джубга — Сочи из-за ремонтных работ поменяют схему движения

Для продолжения ремонтных мероприятий, а именно восстановления существующей подпорной стены с противоположной стороны дороги, вводится новая схема движения. Это также связано с необходимостью установки водоотводных лотков, формирования бетонных обочин и укладки нового асфальтобетонного покрытия. Ранее на указанной подпорной стене были проведены работы по усилению удерживающих конструкций для армирующей сетки.