На Украине высокопоставленного сотрудника военкомата задержали за взятку

В Ивано-Франковской области Украины был задержан высокопоставленный чиновник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) за взятку в размере тысячи долларов.
«Начальник одного из подразделений районного ТЦК и по совместительству депутат горсовета за деньги оформлял документы, освобождающие от мобилизации. Попался при получении первой части взятки в размере тысячи долларов», — сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области судью городского районного суда задержали за взятку, которую он спрятал в прозрачный пакет с яблоками.